Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını benzin döküp, yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde B.O, birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı V.H. ile sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.O, yanındaki bidonda bulunan benzini üzerine döktüğü kadını çakmakla yakmak istedi.

Bu sırada araya giren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakalanan şüpheli B.O'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

V.H. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.