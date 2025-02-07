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GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Karacabey Ovası’nın verimi Gölecik Barajı ile artacak haberi
DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi
Bilgi Üniversitesi, görme engellilere yönelik mutfak atölyesi düzenledi haberi
İstanbul merkezli “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli adliyede haberi
MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi
Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu haberi
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Bursa’da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, Yavuzselim Mahallesi Kuleber Caddesi'nde geri manevra yaparken Nuriye Tan'a (66) çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, Yavuzselim Mahallesi Kuleber Caddesi'nde geri manevra yaparken Nuriye Tan'a (66) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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