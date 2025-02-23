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Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi
Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi
Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
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Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücüye para cezası uygulandı.Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi İpek Sokak'ta Kadir Ç. idaresindeki 16 FD 694 plakalı otomobil, park halindeki 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı otomo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi

Bursa'da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücüye para cezası uygulandı.

Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi İpek Sokak'ta Kadir Ç. idaresindeki 16 FD 694 plakalı otomobil, park halindeki 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı otomobillere çarptı.

Araçlarda hasara yol açan kazanın ardından 1,87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Kadir Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 48 bin 299 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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