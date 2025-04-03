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Bursa’da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da çeşitli suçlardan 4 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Uludağ'dan teleferikle inerken polis ekiplerince yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 48 farklı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı haberi

Bursa'da çeşitli suçlardan 4 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Uludağ'dan teleferikle inerken polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 48 farklı suç kaydı, 4 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan D.Y'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada D.Y'nin teleferikle Uludağ'a çıktığı belirlendi.

Firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçen polis, Teleferik Mahallesi'ndeki teleferik istasyonunda beklemeye başladı.

Teleferik kabininden indiği sırada polislerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada D.Y'nin yakalanma anı cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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