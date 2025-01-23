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Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi
Bursa’da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti haberi
Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi
“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübü çalışanı 3 kişi, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Serkan Varsavaş, Cihan Doğru ve Barış Kızıltaş, mekan dışında bekledikleri sırada kimliği belirnemeyen kasklı bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli, saldırının ardından motosikletiyle kaçarken Serkan Varsavaş sırtından, Cihan Doğru sol bacağından, Barış Kızıltaş boynundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serkan Varsavaş ile Barış Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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