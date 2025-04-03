Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinde, sprey tüplerinin istiflendiği makinede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Bu sırada vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangın dolayısıyla tesiste hasar oluştu.