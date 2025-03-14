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Kocaeli’den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale’ye pedal çevirecek haberi
Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi
Edirne’de Roman çeribaşısı Kakava-Hıdrellez Şenlikleri’ne özel şarkı hazırladı haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi
Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi
Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edremit’te izmarit toplama kampanyası başlatıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli’de cenaze törenine katıldı haberi
İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi
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Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gül serasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S'ye ait gül serasının paketleme bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden serada...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gül serasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S'ye ait gül serasının paketleme bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden seradaki tarım işçileri, dışarı çıkıp durumu yetkililere bildirdi.

Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınındaki bir fabrikanın itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Alevler, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında serada büyük hasar oluştu.

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