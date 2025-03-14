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Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gül serasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S'ye ait gül serasının paketleme bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden serada...