Bursa’da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gül serasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S'ye ait gül serasının paketleme bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden seradaki tarım işçileri, dışarı çıkıp durumu yetkililere bildirdi.
Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınındaki bir fabrikanın itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Alevler, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında serada büyük hasar oluştu.
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