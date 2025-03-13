Bursa’da “Hadimü’l Haremeyn Kutsal Emanetler” sergisi açıldı haberi

Bursa'da Yıldırım Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler” sergisi ziyarete açıldı.
Barış Manço Kültür Merkezi Erguvan Salonu'ndaki sergide, geçmişten bugüne Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetler yer alıyor.
Türkiye'nin önde gelen mukaddes emanet koleksiyoncularından Erol Güzel'in özel koleksiyonuna ait eserler, 20 Mart'a kadar 14.00-22.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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