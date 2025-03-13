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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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Bursa’da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İsaören Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda park halinde bulunan, İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu'ya ait 16 AIV 459 plakalı hafif ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsaören Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda park halinde bulunan, İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu'ya ait 16 AIV 459 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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