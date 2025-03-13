Bursa’da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsaören Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda park halinde bulunan, İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu'ya ait 16 AIV 459 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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