Bursa’da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi haberi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, görev dönüşü geçirdiği kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Burak Dağtekin için tören düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir, itfaiye erinin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Işıkyıldız, çok üzgün olduklarını belirterek Burak Dağtekin'in ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi.

Işıkyıldız, daha sonra Dağtekin'in ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Duaların ardından itfaiye erinin naaşı defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Burak Dağtekin (24), 31 Ocak'ta yangına müdahale sonrası Yenişehir İtfaiye İstasyonu'na dönerken kaza geçirmiş, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki ay süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.