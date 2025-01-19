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Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü haberi
Bursalı öğrenci Berlin’de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı haberi
Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi haberi
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Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu
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Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yenişehir yolu üzerinde Diş Hastanesi mevkisinde meydana gelen kazada, Kenan G. (40) idaresindeki 16 TS 167 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada, Burak N. (28) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücüler ile Kenan G'nin eşi Elif G. (35), çocukları Semih G. (15) ve Emin G. (10) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burak N. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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