Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Zeki C, yönetimindeki 16 NNT 89 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak ile Dürüst Sokak kesişiminde Bilgin T, idaresindeki 16 KFR 19 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçta bulunan yolcular Emirhan Ç. (20) ve Sibel Ç. (24) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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