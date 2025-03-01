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Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi
Kocaeli’de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı haberi
İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi
BYD’nin TANG modeli Türkiye’de satışa sunuldu haberi
“Chaplin” oyunu Maximum Uniq Hall’de sahnelendi haberi
“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi
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Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi

BURSA (AA) - Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (BİHMED) organizasyonunda imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazanın gelişini "Boş Tabak" isimli sessiz tiyatro oyunuyla anlatıyor.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Bİ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi

Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (BİHMED) organizasyonunda imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazanın gelişini “Boş Tabak” isimli sessiz tiyatro oyunuyla anlatıyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan BİHMED üyesi öğrenciler, oyunda, temsili olarak iftar sofrası hazırlayarak, cam kabine sırayla girip boş tabak tuttu.

Ramazanda Gazzelilerin iftar sofralarını anlatmaya çalışan öğrencilerin gösterisini, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinlikte öğrencilerin resimlerinden oluşturulan panoda da İsrail'in yaptığı katliamlardan kesitler sunuluyor.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Aydın, AA muhabirine, vatandaşların empati kurmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananları insanlara duyurmak için birçok eylem yaptıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

“Bu eylem de onlardan bir tanesi. İnşallah bu eylem insanlarda farkındalık yaratır. Kabinin içinde hiç hareket etmeden, ramazanda Filistinlilerin bir sofrasını canlandırmak ve onların boş tabaklarını anımsatmak, anlatmak için sessiz tiyatro gerçekleştiriyoruz. Orada kardeşlerimizin tabakları boş, sıcak yemeğe ulaşamıyorlar, bunu göstermeye çalıştık.”

Etkinlik gün boyunca devam edecek.

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