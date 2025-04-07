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Bursa’da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen 47 cep telefonu ele geçirildi.Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ö.T'nin çok sayıda k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi haberi

Bursa'da kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen 47 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ö.T'nin çok sayıda kaçak telefon bulundurduğu ve bunların satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Ö.T'nin aracında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 47 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu ve kaçakçılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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