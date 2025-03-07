Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi

Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkan “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.
Programda 36 kadın müzisyen, sanatseverlerle buluştu.
Etkinliğe, Özlem Doğuş Varlı, Elif Madakbaş Gülener, Gökçe Altay Artar, Betül Şahin İnanır ve Cüneyt Arslan konuşmacı olarak katıldı.
Güniz Alkaç, Fatma Aktürk ve Cansel Turan çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri eserlerle, sanatseverlerden beğeni topladı.