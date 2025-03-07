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Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
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Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenledi.Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi

Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkan “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Programda 36 kadın müzisyen, sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğe, Özlem Doğuş Varlı, Elif Madakbaş Gülener, Gökçe Altay Artar, Betül Şahin İnanır ve Cüneyt Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Güniz Alkaç, Fatma Aktürk ve Cansel Turan çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri eserlerle, sanatseverlerden beğeni topladı.

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