Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi, 65 iş makinesi ve 38 araçla görev yapan ekipler, 460 personelle kar nedeniyle kapanan yollara müdahale etti.

Kar nedeniyle kapanan Büyükorhan'da 7, Gemlik'te 5, Gürsu'da 4, İnegöl'de 11, İznik'te 9, Karacabey'de 12, Keles'te 16, Kestel'de 14, Mudanya'da 3, Mustafakemalpaşa'da 22, Nilüfer'de 15, Orhaneli'nde 5, Orhangazi'de 6, Osmangazi'de 8, Yenişehir'de 5 ve Yıldırım ilçesinde 1 mahallenin yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Ana arterlerdeki çalışmalarını da sürdüren ekipler, Mudanya kara yolunda trafiğin sorunsuz akışını sağlarken, tüm alt ve üst geçitlerde, hastane girişi ve çevre bölgelerinde, meydanlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.