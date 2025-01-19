Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan ve 12 gündür aranan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in cesedi bulundu.
Osmangazi ilçesinde 8 Ocak'ta babasıyla gittiği kuyumcular çarşısında kaybolan Necmettin Sönmez'i (46) arama çalışmaları, son görüldüğü mevki olan Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi civarında devam etti.
Sönmez'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince öğlen saatlerinde Zeyniler Mahallesi'ndeki Kaplıkaya Vadisi'nde bulundu.
Sönmez'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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