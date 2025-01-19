SON DAKİKA
CHP Parti Meclisi İstanbul’da toplandı haberi
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu
Orduspor 1967, genç oyuncularıyla sahaya çıkan Edirnespor’u 4-0 yendi
Gazeteci Hrant Dink, Agos Gazetesi önünde anıldı
Tekirdağ’da takdir belgesini getiren öğrencilere kokoreç ikramı
AK Parti İl Başkanı Tever’den Bakan Göktaş’a teşekkür
Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Sakarya’da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
CHP Parti Meclisi İstanbul’da toplandı haberi
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu
Orduspor 1967, genç oyuncularıyla sahaya çıkan Edirnespor’u 4-0 yendi
Gazeteci Hrant Dink, Agos Gazetesi önünde anıldı
Tekirdağ’da takdir belgesini getiren öğrencilere kokoreç ikramı
AK Parti İl Başkanı Tever’den Bakan Göktaş’a teşekkür
Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Sakarya’da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu

Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan ve 12 gündür aranan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'in cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesinde 8 Ocak'ta babasıyla gittiği kuyumcular çarşısında kaybolan Necmettin Sönmez'i (46) arama çalışmaları, son görüldüğü mevki olan Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi civarında devam etti.

Sönmez'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince öğlen saatlerinde Zeyniler Mahallesi'ndeki Kaplıkaya Vadisi'nde bulundu.

Sönmez'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlgili Haberler

Sakarya’dan kısa kısa
Yerel
19 Ocak 2025, 14:23

Sakarya’dan kısa kısa

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
19 Ocak 2025, 14:04

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
19 Ocak 2025, 13:36

İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Yerel
19 Ocak 2025, 13:24

Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop

Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yerel
19 Ocak 2025, 12:48

Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Yerel
19 Ocak 2025, 12:40

Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi

Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında