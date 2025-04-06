Bursa’da kayıp olarak aranan kişi eve döndü haberi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kayıp olarak aranan kişi evine döndü.
Çöreler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Yusuf İliçek (65), gece saatlerinde evine geldi.
Konuşmakta güçlük çektiği belirlenen İliçek, tedbir amaçlı Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra Yusuf İliçek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.
İliçek'in bulunması için AFAD koordinesinde JAK, ANDA, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG) ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
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