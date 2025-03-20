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Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ...