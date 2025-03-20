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Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı haberi
Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
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Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden iş yeri çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan patlamanın sebebi araştırılıyor.

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