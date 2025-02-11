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Bursa’da “Meddah ve Cellat” oyunu ilk kez sahnelendi haberi
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Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi
Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi
Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
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Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi
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Bursa’da “Meddah ve Cellat” oyunu ilk kez sahnelendi haberi

BURSA (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Bursa Devlet Tiyatrosu ortaklığıyla hazırlanan "Meddah ve Cellat" oyunu Bursa'da ilk kez sahnelendi.Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu İpek Atagün y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Meddah ve Cellat” oyunu ilk kez sahnelendi haberi

İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Bursa Devlet Tiyatrosu ortaklığıyla hazırlanan “Meddah ve Cellat” oyunu Bursa'da ilk kez sahnelendi.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu İpek Atagün yönetti.

1621 yılının ocak ayında, İstanbul Boğazı’nın donduğu bir dönemde geçen oyunda, bir deniz fenerinde yolları kesişen Meddah ve Cellat'ın hesaplaşması aktarılıyor.

Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız'ın rol aldığı oyunun dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müzikleri Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstlendi.

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