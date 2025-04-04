HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı haberi

Bursa’da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde ot toplamak için ormanlık alana çıkan İzzet Aslan (42), bulunduğu yerde hareket edemeyince 112 Acil Çağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı haberi

Bursa'da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde ot toplamak için ormanlık alana çıkan İzzet Aslan (42), bulunduğu yerde hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sırtına giren sancı nedeniyle mahsur kalan vatandaşa ulaşmak için AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşılan Aslan, güvenli bölgeye nakledildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlgili Haberler

“2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” başladı haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 22:14

“2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” başladı haberi

“Carmen” operası AKM’de yeniden sanatseverlerle buluşacak haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 20:54

“Carmen” operası AKM’de yeniden sanatseverlerle buluşacak haberi

GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 18:50

GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı haberi

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 18:14

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı haberi

“Biyografi Kitaplığı”, Rami Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluştu haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 18:14

“Biyografi Kitaplığı”, Rami Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluştu haberi

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 17:14

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi

Opel’den nisan ayı kampanyası haberi Opel’den nisan ayı kampanyası haberi Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi