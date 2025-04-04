Bursa’da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı haberi

Bursa'da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde ot toplamak için ormanlık alana çıkan İzzet Aslan (42), bulunduğu yerde hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Sırtına giren sancı nedeniyle mahsur kalan vatandaşa ulaşmak için AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşılan Aslan, güvenli bölgeye nakledildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
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