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Bursa’da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da ot toplarken ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde ot toplamak için ormanlık alana çıkan İzzet Aslan (42), bulunduğu yerde hareket edemeyince 112 Acil Çağ...