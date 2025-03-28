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Bursa’da otomobil durakta bekleyenlere çarptı, 6 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da otomobil durakta bekleyenlere çarptı, 6 kişi yaralandı haberi

Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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