Bursa’da otomobil durakta bekleyenlere çarptı, 6 kişi yaralandı haberi

Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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