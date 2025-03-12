Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Esra Ü. (38) yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokağı ile Şehit Er Yılmaz Güneş Sokağı'nın kesiştiği kavşakta Nihat G. (51) idaresindeki 16 SN 233 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nihat G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
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