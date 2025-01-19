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Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Bursa’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş M. (45) idaresindeki 16 AC 8565 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Y. (20) yönetimindeki 16 BNJ 470 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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