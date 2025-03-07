Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi

Bursa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.
Kentin tarihi sembollerinden 6 asırlık Ulu Cami'ye gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
Cuma hutbesinde ramazan ayının iyilik ayı olduğu ve faziletlerinden bahsedildi.
Kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayanlar, namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.
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