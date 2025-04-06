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Bursa’da restoranın kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir restoranın kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.Cerrah Mahallesi'ndeki bir restoranın kazan dairesinde patlama meydana geldi.Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve itfaiye ekib...