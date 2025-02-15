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Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Altınova Mahallesi'ndeki bir kahvehanede el yapımı içki imal edildi...