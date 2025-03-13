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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Firoz Mahallesi'nde Salim Bayat'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Firoz Mahallesi'nde Salim Bayat'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Samanlıkta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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