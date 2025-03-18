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Küçükçekmece’de trafik tartışmasında araca saldırı cep telefonu kamerasında haberi
Bursa’da şehitlikler ziyaret edildi, “Devlet Övünç Madalyası Tevcih” töreni düzenlendi haberi
Kocaeli’de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Ferizli’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi haberi
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza haberi
CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
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Bursa’da şehitlikler ziyaret edildi, “Devlet Övünç Madalyası Tevcih” töreni düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildiProgramlar kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da şehitlikler ziyaret edildi, “Devlet Övünç Madalyası Tevcih” töreni düzenlendi haberi

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Programlar kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyet Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erol Ayyıldız tarafından şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Ardından Pınarbaşı Şehitliği'ni de ziyaret eden Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bırakarak dualar etti. Ayyıldız, şehitlik defterini imzaladı.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden törende Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Taze Fidanlar Çanakkale” adlı gösterimi gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi Müdürü Arif Gök, Çanakkale'nin bir destan olduğunu ve tarihten silinmek istenen bir milletin birçok zorluk ve imkansızlıkla mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin mesajının okunmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

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