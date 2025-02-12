SON DAKİKA
İBB Başkanı İmamoğlu, radyocularla buluşmasında soruları yanıtladı: haberi
Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi
Piyano ikilisi EnsariSchuch, İstanbul’da konser verdi haberi
Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, radyocularla buluşmasında soruları yanıtladı: haberi
Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi
Piyano ikilisi EnsariSchuch, İstanbul’da konser verdi haberi
Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi

Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Gökhan Kiviz'in yönettiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geni...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, “Solistler Geçidi” konseri düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Gökhan Kiviz'in yönettiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Solistler, “Bir Garip Yolcuyum”, “Sultanım” ve Başka Ocaklar” gibi eserleri seslendirdi.

Sanatçı Müge Alpay'ın da keman performansı sergilediği konserin sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.

İlgili Haberler

Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 17:24

Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi

İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 17:14

İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi

Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:40

Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi

Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:40

Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi

Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:20

Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Yerel
12 Şubat 2025, 16:04

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi

Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi