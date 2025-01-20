Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı haberi

BURSA (AA) – Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirildi.

İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliğine bağlı ekiplerin Yenişehir’in değişik noktalarında düzenli olarak yapılan kontrolleri sürdürüyor.

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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 adet payp, ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kapsül ele geçirilirken araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.