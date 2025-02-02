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Darıca’da “Kars Tanıtım Günleri” başladı haberi
Kocaeli’de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı haberi
Tekirdağ’da fesitvalde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı haberi
BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul’da basın toplantısında konuştu: haberi
Sakarya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı haberi
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
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Bursa’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.İ.Ç. idaresindeki 10 ADM 59 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikametinde Taşköprü Mahallesi mevkisinde takla attı.İhbar üzerine olay yeri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İ.Ç. idaresindeki 10 ADM 59 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikametinde Taşköprü Mahallesi mevkisinde takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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