SON DAKİKA
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi

Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini "polis" olarak tanıttığı kadının 181 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.Harmancık ilçesinde yaşayan A.Ö. (65), kendisini cep telefonundan "polis" olarak tanıtıp, kimli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini “polis” olarak tanıttığı kadının 181 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Harmancık ilçesinde yaşayan A.Ö. (65), kendisini cep telefonundan “polis” olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin suç örgütünün elinde olduğunu öne süren bir kişiye 181 bin 500 lirasını elden ve banka hesabından verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerce yapılan kamera kayıtları incelemesinin ardından şüphelinin bir motosikletle gelen A.İ.A. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gerekli izinlerin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli A.İ.A. evinde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda elden alınan paralar ele geçirildi, banka hesabından gönderilen paraya ise bloke koydurulup havale işlemi iptal ettirildi. Ele geçirilen paralar eksiksiz olarak A.Ö'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise işlemlerine devam edildiği bildirildi.

İlgili Haberler

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:15

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi

İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:02

İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi

Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:57

Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi

Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:44

Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:34

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi

Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi