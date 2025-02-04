Bursa’da tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Gemlik Serbest Bölge girişinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 41 TK 262 plakalı tır ile işçi taşıyan 16 S 7137 plakalı otobüs çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki işçiler, itfaiye personeli ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.