Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

BURSA (AA) – Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Bilal Keskin'in (29) cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Buradaki törene, Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin ve yakınları ile Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.

Kısa süre önce doğum yaptığı belirtilen Esma Keskin'in tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende, Keskin'in öz geçmişi okundu, ardından dua edildi.

Memleketi Giresun'a uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürülen Keskin'in cenazesinin yarın Giresun'un Güce ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görev yapan Keskin'in 4 gün önce kız çocuğunun dünyaya geldiği ve babalık izninde olduğu öğrenildi.