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9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi
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Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 520 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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