Bursa’da yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı 38 bin 885 dekar araziyi sulayacak haberi

FATİH ÇAPKIN – Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yeşildere Barajı ile 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Uygun iklim koşulları ve alüvyonlu toprak yapısıyla yıl boyunca birçok farklı ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Karacabey Ovası'nda sulanabilir arazilerin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor.

Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yapımı tamamlanan Yeşildere Barajı, su tutmaya başladı.

Proje kapsamında 125 kilometrelik boru döşenerek Karacabey Ovası'ndaki 38 bin 885 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, AA muhabirine, Yeşildere Barajı'nın kırsal Yeşildere Mahallesi sınırları içinde yer aldığını söyledi.

Barajın ön yüzünün beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildiğini belirten Gündüz, 67 metre yükseklikteki yapının 787 bin metreküp dolgu hacmine sahip olduğunu ifade etti.

Gündüz, inşaatına 2015'te başlanan barajın tamamlandığını ve su tutmaya başladığını aktararak, şöyle devam etti:

“Baraj, 16 milyon metreküp su tutacak. Özellikle Yeşildere, Danişment, Dağkadı, Mahbubeler, Emre ve Yenice olmak üzere 8 yerleşim birimine tarımsal sulama suyu verilecektir. Modern bir sulama şebekesi inşa edilecek. Bu şebeke yaklaşık 125 kilometre boru döşemesinden ibarettir. Şu an bu döşemenin 55 kilometresi tamamlanmış vaziyette.”

Sulama projesiyle ekonomiye yıllık 384 milyon lira katkı sağlanacağını vurgulayan Gündüz, “Projeyle ürün yelpazesi değişecek, sulu tarıma kavuşacak. Sulu tarımla dekar başına 9 bin 750 lira gelir elde edilecek. Güney Marmara'da yer alan bu barajla tarım ürünlerinin çeşitliliği ve ekonomik potansiyel artacak. Milli gelir daha fazla artmış olacak.” diye konuştu.