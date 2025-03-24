Bursa’da Yeşilay yardımıyla bağımlıkla mücadele edenlerin eserlerinden oluşan sanat sergisi açıldı haberi

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları ve personelinin eserlerinden oluşan “Kil ve Tuval Umutla Hayal” adlı karma sanat sergisinin açılışı yapıldı.

Ördekli Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, bağımlılıkların çağın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele edenlerin sanata yönelmesinin rehabilitasyonun en önemli parçası olduğunu ifade eden Altun, “İnsandaki bu başarmışlık duygusu aslında bağımlılığın tedavisinde de son derece önemli. Hepinizi tebrik ediyorum. Faaliyetimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas da Yeşilay olarak, sadece bağımlılıkla mücadele etmediklerini aynı zamanda bağımlılığın pençesine düşen insanların hayata yeniden tutunmaları için onları her alanda desteklediklerini dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadele eden danışanların tedavilerinin yanı sıra resim, müzik ve seramik kursları, aşçılık, bahçıvanlık, elektrik ve mekanik ustalığı gibi eğitimler de aldığını vurgulayan Arvas, “Bizden mezun olduklarında birer meslek sahibi olarak yeni bir hayata başlıyorlar. İşte bu mücadelenin en önemli adımlarından biri YEDAM ve rehabilitasyon merkezimizde tedavi gören danışanlarımızın, atölye çalışmalarında ortaya koydukları bu eserlerdir.” diye konuştu.

Arvas, sergilenen eserlerin danışanların iyileşme sürecinin ve sanatın iyileştirici gücünün en güzel göstergesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu sergi, bağımlılığı aşma yolculuğunda sanatın bir umut, bir ifade ve bir dönüşüm aracı olduğunu hepimize gösteriyor. Bağımlılıkla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve en önemlisi bu sürecin kahramanları olan çalışanlarımız ve danışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlar ile onlara yardımcı olan personelinin kille yaptıkları eserler ve resimler 28 Mart'a kadar Ördekli Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.