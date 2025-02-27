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Bursa’daki tarihi Ulu Cami’ye “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya asıldı haberi
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Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
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Bursa’daki tarihi Ulu Cami’ye “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya asıldı haberi

- Son mahya ustalarından Kahraman Yıldız: - "Bu senenin teması iyilik ve takva. Ramazan temasını Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladı ve buna istinaden yazılarımızı hazırlıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’daki tarihi Ulu Cami’ye “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya asıldı haberi

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya asıldı.

Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.

Tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, “Allah iyilik yapanları sever” yazısı yer aldı.

Akşam ezanıyla yakılan mahya ile ramazanın ilk 15 günü boyunca birlik mesajı verilecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minarelerin arasını süsleyecek.

– “Ata yadigarı sanatımız ölmesin diye çaba gösteriyoruz”

Kahraman Yıldız, AA muhabirine, 18 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü belirterek, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki selatin camilerine mahya astıklarını söyledi.

Bu yıl da özenle hazırlandıklarını ve çalışmaları yaptıklarını belirten Yıldız, “Bu senenin teması iyilik ve takva. Ramazan temasını Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladı ve buna istinaden yazılarımızı hazırlıyoruz. Mahya sanatı 450 senelik Türk icadı, bambaşka bir sanattır. Ekip arkadaşlarımızla işi sürdürmeye çalışıyoruz. Ata yadigarı sanatımız ölmesin diye çaba gösteriyoruz.” ifadesini kullandı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da ramazanı karşılamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, “Göklere yazılan sanatla ilk 15 gün 'Allah iyilik yapanları sever' yazısı olacak. Sonrasında da Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) yazılacak.” dedi.

Mahya

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