Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.Ş, M.Ç, S.B, T.Y. ile H.Ş. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 116,4 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.Ç, ve S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, T.Y. ile H.Ş. serbest bırakıldı.