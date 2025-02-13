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Çamlıca Kulesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı haberi
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi
Esenyurt Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri depolarda bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi
Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi
EY, üretken yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerini içeren raporunu yayımladı haberi
Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi
Sakarya’da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı haberi
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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan feribot iskeleye yanaştırıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait, içinde yolcu ve araç bulunan "Alınteri-18" adlı feribot, 10.30 Kilitbahir-Çanakkale s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan feribot iskeleye yanaştırıldı haberi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait, içinde yolcu ve araç bulunan “Alınteri-18” adlı feribot, 10.30 Kilitbahir-Çanakkale seferini yapmak üzere Kilitbahir İskelesi'nden hareket etti.

Bir süre sonra makine arızası yapan 50 metre boyundaki feribot, Çimenlik Kalesi önlerindeki sığlık bölgeye doğru sürüklendi.

Gemi kaptanının durumu telsizle bildirmesi üzerine arızalı feribot, şirkete ait başka bir feribot tarafından yedeklenerek Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.

Feribotun iskeleye bağlanmasının ardından personelin yönlendirmeleriyle araç ve yolcular indirildi.

Yolcular, sefer başladıktan kısa süre sonra makine arızası yaşandığını, diğer feribotun gelmesiyle içinde bulundukları vapurun yedeklenip ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını belirtti.

Feribot

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