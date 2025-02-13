Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan feribot iskeleye yanaştırıldı haberi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait, içinde yolcu ve araç bulunan “Alınteri-18” adlı feribot, 10.30 Kilitbahir-Çanakkale seferini yapmak üzere Kilitbahir İskelesi'nden hareket etti.
Bir süre sonra makine arızası yapan 50 metre boyundaki feribot, Çimenlik Kalesi önlerindeki sığlık bölgeye doğru sürüklendi.
Gemi kaptanının durumu telsizle bildirmesi üzerine arızalı feribot, şirkete ait başka bir feribot tarafından yedeklenerek Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.
Feribotun iskeleye bağlanmasının ardından personelin yönlendirmeleriyle araç ve yolcular indirildi.
Yolcular, sefer başladıktan kısa süre sonra makine arızası yaşandığını, diğer feribotun gelmesiyle içinde bulundukları vapurun yedeklenip ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını belirtti.
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