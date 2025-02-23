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Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi
Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Balıkesir'de faaliyet gösteren basın mensupları, "Basın Köprüsü" etkinliği kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na ziyaret gerçekleştirdi.Çanakkale ve Balıkesir'deki basın mensupları, İletişim Baş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi

Çanakkale ve Balıkesir'de faaliyet gösteren basın mensupları, “Basın Köprüsü” etkinliği kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Çanakkale ve Balıkesir'deki basın mensupları, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen “Basın Köprüsü” etkinliğinde bir araya geldi.

Basın mensupları, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Siper Canlandırma Alanı ile Şehitler Abidesi'ni rehber eşliğinde ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, bölgedeki basın mensuplarının dayanışmasını artırmayı hedefleyen etkinliğin, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da katkı sağladığını söyledi

Çanakkale

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