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Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi
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TİKA, ramazan ayının bereketini Arakanlı Müslümanlarla paylaşıyor haberi
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 50. yılına özel konser düzenlendi haberi
BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 2024 raporları, dünyayla eş zamanlı İstanbul’da açıklandı haberi
Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi
Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı haberi
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da geleneksel iftar sofraları kuruyor haberi
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Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.Açıklamada, kaçak ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, şubat ayı içinde merkez ilçede 1, Gelibolu ilçesinde de 11 olmak üzere toplam 12 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

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