Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, şubat ayı içinde merkez ilçede 1, Gelibolu ilçesinde de 11 olmak üzere toplam 12 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edildi.
AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi