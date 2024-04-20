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Çanakkale’de 17 Yıl 3 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

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Eceabat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama yaptı.

“Hırsızlık” suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D.D. (34) yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale
Firari Hükümlü

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