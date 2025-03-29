Çanakkale’de 32 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen “KB-119” botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 32 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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