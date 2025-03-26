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Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905"...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen “KB-119” ve “TCSG-905” botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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