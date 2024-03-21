Çanakkale’de 58 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, çoğunlukla “nitelikli dolandırıcılık”, “dolandırıcılık”, “güveni kötüye kullanma” olmak üzere 58 suç kaydı bulunan S.E’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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