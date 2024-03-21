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Çanakkale’de 58 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de, 58 ayrı suçtan aranan zanlı, yakalanmasının ardından tutuklandı.

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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, çoğunlukla “nitelikli dolandırıcılık”, “dolandırıcılık”, “güveni kötüye kullanma” olmak üzere 58 suç kaydı bulunan S.E’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale

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