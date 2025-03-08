SON DAKİKA
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi

Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi

Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Barosu ve şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Didem Gürdoğan, törende yaptığı konuşmada, kadınların eşit haklar mücadelesinin önemini vurguladı.

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Şimşek'in de konuşmasının ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Törenin ardından, Halk Bahçesi'ndeki Zübeyde Hanım büstüne çiçek sunumuna geçildi.

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Seçil Gündüz, burada yaptığı basın açıklamasında, kadın emeğinin görünür olması gerektiğine dikkati çekti.

Açıklama sonrasında Zübeyde Hanım büstüne karanfil bırakıldı.

İlgili Haberler

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:44

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi

Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 12:54

Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi

Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek” paneli düzenledi haberi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek” paneli düzenledi haberi