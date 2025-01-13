Çanakkale’de arabanın çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli’de defnedildi

KOCAELİ (AA) – Çanakkale'nin Çan ilçesinde arabanın çaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Ailesi tarafından Çan Devlet Hastanesi morgundan alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Ali Kaan Demir'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'ne getirildi. Baba İhtilal ve anne Aynur Demir ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, kılınan namazın akabinde Derince ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Çan ilçesinde dün Kocabaş Çayı'na düşen arabadaki İlkehan Mert Salathan (21) yaralanmış, çayda kaybolan Demir'in (21) cansız vücudu aracın 50 metre ilerisinde bulunmuştu.