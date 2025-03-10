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Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi
Global Ports Holding, İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi
Vodafone Business, “Akıllı Fabrika” çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünü hızlandırdı haberi
Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
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Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi, akıllı kent sistemlerine uygun olarak düzenlenen projeyle konteynerlerin doluluk oranlarının takip edilebileceği yeni sisteme geçiyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak belirlenen Atatürk Caddesi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de atık toplamada “akıllı” dönem başlıyor haberi

Çanakkale Belediyesi, akıllı kent sistemlerine uygun olarak düzenlenen projeyle konteynerlerin doluluk oranlarının takip edilebileceği yeni sisteme geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak belirlenen Atatürk Caddesi'nde yer alan 10 yeraltı çöp konteynerinin içine yerleştirilen takip cihazlarıyla dolan çöp konteynerler sistem üzerinden ekiplere bildirilecek ve bu bildirimlere uygun çöp kamyonlarının rotaları oluşturulacak.

Proje kapsamında oluşturulacak sistemde bulunacak ısı sensörü sayesinde yangın ihtimali anlık bildirilerek gerekli önlemlerin en kısa süre içinde alınması sağlanacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sistem ile birlikte, atık toplama araçlarının fazladan dolaşıma çıkması önlenerek daha az yakıt sarfiyatı ve daha düşük karbon salınımı sağlanması hedeflenirken, ana arterlerde araç trafiğine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Hem ekonomik hem çevreci bu akıllı sistem ile atık yönetiminin en elverişli şekilde sürdürülmesi planlanıyor.”

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